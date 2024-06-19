Zum Inhalt springenBarrierefrei
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Aus der Traum

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 4vom 19.06.2024
Aus der Traum

Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 4: Aus der Traum

44 Min.Folge vom 19.06.2024Ab 12

Während die "Gold Gypsies" ihren neuen Pachtgrund zum ersten Mal begutachten, haben die Neulinge "Goldtimers" eine richtige Pechsträhne: kaum Gold, ein nächtlicher Diebstahl und leere Familienkassen.

