Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 9: Amateure am Ende
44 Min.Folge vom 26.06.2024Ab 12
Während die Amateure Rob und Turbo keinerlei Erfolge verbuchen können und schon übers Aufgeben nachdenken, haben die Dust Devils einen guten Lauf. Ihr Saisonziel rückt in greifbare Nähe.
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.