Auf der Suche nach dem größten Gold-Nugget der WeltJetzt kostenlos streamen
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 1: Auf der Suche nach dem größten Gold-Nugget der Welt
45 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 12
Während sich die Poseidon Crew vielversprechendes Land sichert, aus dem man eine Menge Nuggets schöpfen kann, wagen sich Jacqui und Andrew auf einen abenteuerlichen Trip in die Wildnis von North Queensland. Krokodile und Schlangen sind ihre Weggefährten.
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.