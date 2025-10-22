Zum Inhalt springenBarrierefrei
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 20vom 22.10.2025
Folge 20: Endspurt

45 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 12

In der letzten Woche der Saison zeigt das Thermometer beinahe 50 Grad an, doch die Ferals geben die Suche nach Gold nicht auf. Gebohrt wird nachts, und die Ausdauer des Teams soll sich bezahlt machen. Die Poseidon Crew kämpft indes mit den Folgen einer unterirdischen Überflutung.

