Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 12vom 05.11.2025
Folge 12: Endlich - Gold

45 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12

Jacqui und Andrew schlagen sich mit Gold-Dieben herum, während Marcus, Linden und Dale ihre Bohrungen sehr nahe an der Stelle ansetzen, an der das größte Goldnugget in der Geschichte Westaustraliens gefunden wurde. Werden sie den Rekord brechen?

Kabel Eins Doku
