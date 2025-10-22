Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Der Tag der Entscheidung

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 2vom 22.10.2025
Der Tag der Entscheidung

Der Tag der EntscheidungJetzt kostenlos streamen

Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 2: Der Tag der Entscheidung

45 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 12

Getrieben von der Sehnsucht nach Gold ist Shane und Russell kein Weg zu weit. Sie nehmen eine Strecke von über 3.000 Kilometern auf sich. Ein neues Team namens "The Gold Retrievers? hat den richtigen Riecher und stößt auf eine erfreuliche Menge Edelmetall.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Kabel Eins Doku
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Alle 4 Staffeln und Folgen