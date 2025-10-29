Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Pannen, Pech und Plünderer

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 10vom 29.10.2025
Pannen, Pech und Plünderer

Pannen, Pech und PlündererJetzt kostenlos streamen

Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 10: Pannen, Pech und Plünderer

45 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12

Die Hälfte der Saison ist vergangen, und die Ferals sind außer sich vor Wut: Ein Gold-Dieb ist auf ihrem Gelände herumgeschlichen. Unterdessen sorgt ein Tankleck bei Jacqui und Andrew für eine verspätete Ankunft bei ihrem Auftraggeber.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Kabel Eins Doku
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Alle 4 Staffeln und Folgen