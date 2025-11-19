Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 11: Im Goldfieber
44 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
Während Paul eine lange Strecke zurücklegen muss, um an neues Equipment zu kommen, macht die Technik den Ferals einen Strich durch die Rechnung. Probleme mit der Stromversorgung sowie drohendes Unwetter strapazieren die Nerven von Mel, Alex und Darren.
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.