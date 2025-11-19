Zum Inhalt springenBarrierefrei
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Der Schatz in der Lagune

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 18vom 19.11.2025
Der Schatz in der Lagune

Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 18: Der Schatz in der Lagune

45 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Den Goldsuchern der Poseidon Crew ist das Glück nicht wohlgesonnen. Ausgerechnet jetzt, wo der Zeitdruck am größten ist, muss die Truppe ohne Ethan auskommen. Der 16-jährige Cayden muss die Goldwaschanlage selbst steuern.

