Der Schatz in der LaguneJetzt kostenlos streamen
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 18: Der Schatz in der Lagune
45 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
Den Goldsuchern der Poseidon Crew ist das Glück nicht wohlgesonnen. Ausgerechnet jetzt, wo der Zeitdruck am größten ist, muss die Truppe ohne Ethan auskommen. Der 16-jährige Cayden muss die Goldwaschanlage selbst steuern.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.