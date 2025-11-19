Zum Inhalt springenBarrierefrei
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Rekordverdächtig

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 2vom 19.11.2025
Rekordverdächtig

Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 2: Rekordverdächtig

45 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Die Gold Devils müssen ihr tonnenschweres Gerät an eine andere Stelle bewegen, die auf mehr Gold hoffen lässt. In Victoria holen sich die Anfänger Vince und Bibi Rat von einem erfahrenem Goldsucher. Ihr Vorhaben ist riskant: Wenn sie kein Edelmetall finden, muss Vince zurück in seinen alten Job.

