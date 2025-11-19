Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 17: Ein goldenes Erlebnis
45 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
Mel von der Goldsuchertruppe Gold Devils steigt hinab in den Untergrund, um die Saison mit einem hoffentlich legendären Fund zu beenden. Die vielversprechenden Spuren führen sie jedoch in eine gefährliche Sackgasse.
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.