Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 3vom 19.11.2025
Folge 3: Nuggets oder nichts

45 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Die Ferals schließen einen Deal mit dem Minen-Baron Kim North und stehen nun unter Druck, die vereinbarte Menge Gold zu liefern. Brent und Ethan von der Poseidon Crew arbeiten zusammen, doch ihre Schwerpunkte unterscheiden sich. Brent fiebert auf den Riesenfang hin, während Ethan lieber kleine, aber konstante Mengen Gold abbauen möchte.

