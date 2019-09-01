Folge vom 01.09.2019
Folge 10Jetzt kostenlos streamen
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge vom 01.09.2019: Folge 10
44 Min.Folge vom 01.09.2019Ab 6
Die „Victoria Diggers“ suchen am „German Gully“ mit Detektoren nach fetten Nuggets, die ihren Vorgängern beim großen Goldrausch vor 150 Jahren durch die Lappen gegangen sind. Mit dem Ertrag wollen die Abenteurer eine Waschanlage finanzieren. Denn die Bodenproben auf dem Areal haben ergeben, dass im Erdreich obendrein winzige Edelmetall-Partikel enthalten sind. Greg und Chris Clark arbeiten sich unterdessen 2500 Kilometer nordwestlich in der Hoffnung auf Ruhm und Reichtum bei sengender Hitze mühsam durch eine harte, trockene Steinkruste.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.