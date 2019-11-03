Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge vom 03.11.2019: Folge 12
44 Min.Folge vom 03.11.2019Ab 6
Die Temperaturen auf den Goldfeldern Western Australias steigen und bei den „Dirt Dogs“ gibt es das erste Hitzeopfer zu verzeichnen. Der Dryblower hat den Geist aufgegeben. Dadurch verlieren die Schatzsucher ihre wichtigste Einnahmequelle. Kann ein Deal, den die Männer kürzlich mit einem Bergbauunternehmen abgeschlossen haben, die Saison retten? Das Team soll innerhalb von zwei Wochen 800 Tonnen Erz liefern, aus dem anschließend Edelmetall gewonnen wird. Die Mahoneys wagen sich unterdessen in Down Under in die unwirtliche Kimberley-Region vor.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.