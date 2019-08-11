Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge vom 11.08.2019: Folge 7
44 Min.Folge vom 11.08.2019Ab 6
Greg und Chris Clark leben in Australien ihren großen Traum. Die Schatzsucher würden ihre Arbeit niemals gegen einen Bürojob eintauschen. Aber der Goldregen fiel in diesem Jahr spärlich aus. Mit knapp sieben Unzen kann das Ehepaar gerade mal seine Spritkosten decken. Schaffen die Abenteurer am Horseshoe Gully die Wende? 250 Kilometer westlich ziehen die „Dirt Dogs“ mit ihrem „Dryblower“ in ein neues Schürfgebiet um. Damit die Glücksritter beim Transport der 45 Tonnen schweren Maschine wenig Zeit verlieren, packen alle Teammitglieder mit an.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.