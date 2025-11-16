Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 11Folge 11vom 16.11.2025
44 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 6

Collie-Welpe Lenny hat beim Spielen einen Ball verschluckt. In seiner Praxis versucht Dr. Scott Miller, den Gegenstand herauszuoperieren. In Australien behandelt Kate den Labrador Bear. Dabei stellt sie einige Wucherungen fest, die sie mittels einer Computertomographie genauer untersucht. Währenddessen überlegen die Arztschwestern Alison und Audrey, wie sie eine Beule vom Hals eines Kängurus entfernen können, da die Tiere keine Narkose vertragen.

sixx
