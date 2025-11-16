Benny's GeburtstagspartyJetzt kostenlos streamen
Folge 10: Benny's Geburtstagsparty
43 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 6
An der australischen Goldküste sucht Kate Rat bei einem anderen Spezialisten, als ihr auffällt, dass es ihrem älteren Hund Benny nicht gut geht. Tim muss im Reptilienpark die Fütterungsrampe der Alligatoren reparieren. Doch dafür muss der Wildtierexperte ins Wasser gehen und dabei die riesigen Tiere auf Abstand halten. Zur gleichen Zeit vermutet Dr. Scott Miller einen Kreuzbandriss bei dem jungen Jack Russel Reggie. Der Tierarzt muss die Verletzung schnellstmöglich operieren.
