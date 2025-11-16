Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Mops auf Rädern

sixxStaffel 11Folge 6vom 16.11.2025
43 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 6

Kate kümmert sich um den alten Mops Waffle, dessen Hinterbeine nicht mehr richtig funktionieren. Zur gleichen Zeit bekommt Dr. Alex Hynes einen Notfallpatienten: Cavapoo Horatio wurde von einer tödlichen Lähmungszecke gebissen und muss nun schnellstmöglich behandelt werden. Der Tierarzt befürchtet, dass der Hund zu spät eingeliefert wurde. In Großbritannien behandelt Scott ein zwölf Wochen altes Kätzchen, das mit einem Geburtsfehler auf die Welt kam.

