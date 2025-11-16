Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach
Folge 4: Zähne wie ein Hai
44 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 6
Toypudel Jinx' Milchzähne sind nie ausgefallen, weshalb der kleine zu viele Zähne im Maul hat. Scott muss dem Hund die überflüssigen Beißer in einer riskanten Operation entfernen. Zur gleichen Zeit versucht Kate herauszufinden, was Cockerspaniel Archies Darm verstopft. Dr. Danni Dusek behandelt einen jungen Streuner, der mit einem gebrochenen Bein eingeliefert wurde.
