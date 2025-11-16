Zum Inhalt springenBarrierefrei
Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Katzenjammer und Affentheater

sixxStaffel 11Folge 13vom 16.11.2025
Katzenjammer und Affentheater

Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Folge 13: Katzenjammer und Affentheater

44 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 6

In Großbritannien behandelt Scott die Katze Minnie, deren Herzgeräusch auf eine ernste Erkrankung hinweist. Mithilfe eines Ultraschalls und von Röntgenaufnahmen kann der Tierarzt eine Diagnose stellen. An der Goldküste kümmert sich Kate um einen Goldfisch, der ständig an den Grund seines Aquariums abtaucht. Im Zambi Wildlife Retreat untersucht Dr. Rob Zammit ein gefährliches Pavianweibchen.

