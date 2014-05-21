Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 21.05.2014: Folge 2
21 Min.Folge vom 21.05.2014Ab 6
Billy Leroy macht in dieser Episode fetten Reibach mit alten Autoersatzteilen. Der Kühlerdeckel eines betagten Pontiacs bringt dem „Koffer-Jäger“ fast 500 Dollar ein. Ob sich der Trip nach Minnesota für Traci Lombardo ebenfalls auszahlt, muss sich dagegen erst noch herausstellen. Die Schnäppchenjägerin aus New Jersey hat auf der Auktion eine Holzpuppe aus dem Jahr 1910 ersteigert. Der Wert solcher Sammlerstücke lässt sich jedoch nur schwer abschätzen.
Genre:Reality, Auktion
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.