Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 07.05.2014: Folge 7
21 Min.Folge vom 07.05.2014Ab 12
Auch echte Profis greifen mal daneben. „Koffer-Jäger“ Billy Leroy ersteigert in dieser Episode in Stockton, Kalifornien, eine zum Ofen umgebaute Wasserstoffbombe aus dem Zweiten Weltkrieg und droht auf dem Neueinkauf sitzen zu bleiben. Denn das Objekt ist keine 300 Dollar wert. Schnäppchenjäger Mark Meyers kommt unterdessen mit einem blauen Auge davon und verdient mit einem Zapfsäulenaufsatz aus den 50ern genug Geld, um ordentlich zu tanken.
Genre:Reality, Auktion
12
