Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 14.05.2014: Folge 8
21 Min.Folge vom 14.05.2014Ab 6
Schatz-Jäger Billy Leroy hat mal wieder aufs richtige Pferd gesetzt: In Stockton, Kalifornien, konnte er auf einer Cowboyauktion eine Westerntruhe ersteigern, in der sich das Werkzeug eines Kartenbetrügers befand. Sammler geben für einen sogenannten Holdout um die 3000 Dollar. Und auch Auktionsprofi Tracy Lombardo hatte den richtigen Riecher. Der Inhalt ihres unscheinbaren Lederkoffers ist 5000 Dollar wert wegen eines alten Gürtels, den Buffalo Bill einst seinem Ziehsohn geschenkt hatte.
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Genre:Reality, Auktion
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.