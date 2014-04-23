Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 23.04.2014: Folge 3
23 Min.Folge vom 23.04.2014Ab 6
Heute geht die Reise nach St. Paul, Minnesota, zu einem Top-Auktionshaus im mittleren Westen. Die „Koffer-Jäger“ wollen bei diesem Truhenspektakel wertvolle Sammlerstücke aus alten Zeiten ersteigern. Tracy Lombardo und Billy Leroy haben Glück. Für eine alte Waage, mit der zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg Rekruten gewogen wurden, bekommt Tracy mindestens 1000 Dollar. Schnäppchen-Profi Billy fährt mit einem Gewinn von 460 Dollar und einer Kiste voller Pontiac-Klassiker nach Hause.
Genre:Reality, Auktion
