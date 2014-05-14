Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 14.05.2014: Folge 9
22 Min.Folge vom 14.05.2014Ab 6
Bei einer Auktion in New York kommen Sammlerstücke hochkarätiger Popstars unter den Hammer. „Koffer-Jäger“-Ehepaar Sally und Laurence Martin haben viel Geld in einen Glitzer-Anzug investiert, in dem James Brown vor 20 Jahren auf der Bühne stand. Das Bühnenoutfit des legendären King of Soul bringt den beiden einen satten Gewinn von 2700 Dollar. Mark Meyer macht dagegen mit wenig Einsatz einen ansehnlichen Profit von 900 Dollar. Er hat eine signierte Gitarre und Madonna-Nacktfotos von 1985 erbeutet.
