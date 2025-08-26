Based on a True Story - Sprich oder stirb!
Folge 8: Der Gast der Woche
25 Min.Folge vom 26.08.2025Ab 16
Ava und Nathan geraten in die Fänge des Copycat-Killers, dessen wahres Gesicht sich endlich offenbart: Paige Lake, die Schwester der vom Westside Ripper ermordeten Chloe Lake! In einem blutigen Ratespiel bedroht und verletzt sie Ava und Nathan, bis Ava herausfindet, warum Paige die Morde begeht. Matt, der sich eigentlich mit Tory und seinem Sohn absetzen will, kombiniert, wo sich Ava und Nathan aufhalten müssen, und platzt in das blutige Intermezzo mit Paige ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Based on a True Story - Sprich oder stirb!
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen