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Based on a True Story - Sprich oder stirb!

Der Gast der Woche

ProSiebenStaffel 2Folge 8vom 26.08.2025
Der Gast der Woche

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Based on a True Story - Sprich oder stirb!

Folge 8: Der Gast der Woche

25 Min.Folge vom 26.08.2025Ab 16

Ava und Nathan geraten in die Fänge des Copycat-Killers, dessen wahres Gesicht sich endlich offenbart: Paige Lake, die Schwester der vom Westside Ripper ermordeten Chloe Lake! In einem blutigen Ratespiel bedroht und verletzt sie Ava und Nathan, bis Ava herausfindet, warum Paige die Morde begeht. Matt, der sich eigentlich mit Tory und seinem Sohn absetzen will, kombiniert, wo sich Ava und Nathan aufhalten müssen, und platzt in das blutige Intermezzo mit Paige ...

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