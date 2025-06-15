Baukatastrophen weltweit
Folge 10: Auf wackeligen Beinen
45 Min.Folge vom 15.06.2025Ab 12
"Baukatastrophen weltweit" enthüllt die größten Fehler und Missgeschicke des Ingenieurhandwerks auf der ganzen Welt. Beim Bau eines Wasserturms in einer Kleinstadt in Iowa geht alles den Bach hinunter. Und: In Indiana stürzt eine Brücke in die Tiefe.
Genre:Wissenschaft, Dokumentation
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TCB Media Rights Ltd