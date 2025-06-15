Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Baukatastrophen weltweit

Brückenkollaps auf dem Campus

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 6vom 15.06.2025
Brückenkollaps auf dem Campus

Brückenkollaps auf dem CampusJetzt kostenlos streamen

Baukatastrophen weltweit

Folge 6: Brückenkollaps auf dem Campus

45 Min.Folge vom 15.06.2025Ab 12

Die Reihe enthüllt die größten Baufehler weltweit: In New Orleans führt ein Konstruktionsfehler zum Einsturz eines Hotels. In North Carolina fällt eine Brücke in sich zusammen, und in Dänemark rätseln Experten über eine Windkraftanlage, die sich selbst zerstört.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Baukatastrophen weltweit
Kabel Eins Doku
Baukatastrophen weltweit

Baukatastrophen weltweit

Alle 1 Staffeln und Folgen