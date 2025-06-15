Der Preis des schwarzen GoldesJetzt kostenlos streamen
Baukatastrophen weltweit
Folge 2: Der Preis des schwarzen Goldes
45 Min.Folge vom 15.06.2025Ab 12
"Baukatastrophen weltweit" enthüllt die größten Fehler und Missgeschicke des Ingenieurhandwerks: In Kentucky verschlingt ein Erdloch einige wertvolle Oldtimer. Und: In Melbourne passiert während der Bauarbeiten an einer Brücke eine Katastrophe.
