Baukatastrophen weltweit
Folge 3: Explosive Ladung
45 Min.Folge vom 15.06.2025Ab 12
"Baukatastrophen weltweit" enthüllt die größten Fehler und Missgeschicke des Ingenieurhandwerks: Ein entgleister Zug in North Dakota rast auf eine Gemeinde zu. Und: In Taiwan fällt eine Brücke am Hafen aus dem Nichts in sich zusammen.
Baukatastrophen weltweit
Genre:Wissenschaft, Dokumentation
Produktion:GB, 2018
12
Copyrights:© TCB Media Rights Ltd