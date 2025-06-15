Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 8vom 15.06.2025
45 Min.Folge vom 15.06.2025Ab 12

Die Reihe enthüllt die größten Baufehler weltweit: Ein Hotel in Kansas City stürzt ein. Es handelt sich um einen der größten Baufehler in der Geschichte der USA. Und: In Texas bricht aus dem Nichts eine Straße ein - Menschenleben sind in Gefahr.

Kabel Eins Doku
