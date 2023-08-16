Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 10: Die Midlife-Crisis
40 Min.Folge vom 16.08.2023Ab 12
Die Rettungsschwimmer von Malibu bekommen Besuch aus Australien. Rettungsexpertin Tracy will ihnen die Vorzüge des Scat persönlich demonstrieren. Mitch verliebt sich auf Anhieb in die hübsche Blondine.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited