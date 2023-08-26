Das Vatertags-VermächtnisJetzt kostenlos streamen
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 17: Das Vatertags-Vermächtnis
41 Min.Folge vom 26.08.2023Ab 12
Mitch wird gezwungen, sich mit der gestörten Beziehung zu seinem verstorbenen Vater auseinanderzusetzen, als er ein Paket von seiner Mutter erhält. Darin findet er eine Sammlung sämtlicher Artikel zu seiner eigenen Karriere als Rettungsschwimmer.
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited