SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 6
42 Min.Ab 6

Carter ist erst vor kurzem nach Kalifornien gezogen. Hobie schlägt ihm vor, an dem alljährlichen Schwimmwettkampf für Väter und Söhne teilzunehmen. Carter trägt mächtig auf: Sein Vater sei ein Sportass. Doch die Wahrheit sieht leider anders aus.

SAT.1 GOLD
