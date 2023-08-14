Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Larrys großer Coup

SAT.1Staffel 5Folge 8vom 14.08.2023
Larrys großer Coup

Larrys großer CoupJetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 8: Larrys großer Coup

41 Min.Folge vom 14.08.2023Ab 6

Anlässlich der Eröffnung von Kayes Restaurant berichtet Radiosender K-Gas. Mit dem Hinweis auf einen vergrabenen Schatz lockt der Sender Tausende Besucher an den Strand von Malibu. Mitch ist entsetzt, denn die Massen steuern auf eine Katastrophe zu.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
SAT.1
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Alle 9 Staffeln und Folgen