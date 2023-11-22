Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 12: Gibt es ein Zurück?
42 Min.Folge vom 22.11.2023Ab 12
Zusammen mit Craig möchte April, die sich gerade mit ihrem Freund Manny gestritten hat, einfach abtauchen. Unter Wasser werden sie plötzlich von Haien bedroht, doch sie können sich in einen Kaltwasser-Zuleitungstunnel retten. Aber die Gefahr ist nicht gebannt: Mit großer Wucht werden sie in das Ansaugsystem des Kraftwerks gezogen. Verletzt und mit zerstörter Ausrüstung finden sie sich in einem fünf Meter hohen Turbinenraum wieder, wo sie erneut von einem Hai angegriffen werden.
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited