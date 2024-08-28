Ein Maulwurf bei BaywatchJetzt kostenlos streamen
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 6: Ein Maulwurf bei Baywatch
42 Min.Folge vom 28.08.2024Ab 12
Ein Reporter namens "Unterströmung-Roger-Peltyn" macht den Baywatchern mächtig zu schaffen. Er sorgt dafür, dass alle privaten Geschichten über das Liebesleben der Rettungsschwimmer an die Öffentlichkeit gelangen. Alle fragen sich, wer den Reporter mit den pikanten Storys versorgt. Als Peltyn mit seinem Hubschrauber auch noch Rettungsarbeiten behindert und schließlich selbst einen Unfall verursacht, stellt sich endlich heraus, wer die undichte Stelle ist ...
