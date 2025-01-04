Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Die nächste Generation

FremantleStaffel 8Folge 2vom 04.01.2025
Folge 2: Die nächste Generation

42 Min.Folge vom 04.01.2025Ab 12

Manny ist enttäuscht: Trotz seiner guten Leistungen bekommt er keinen Ausbildungsplatz bei Baywatch - seine Sehkraft reicht nach den veralteten Vorschriften nicht aus. Niedergeschlagen kehrt er in sein Wohnviertel zurück. Mitch kann das Elend des Jungen nicht ertragen: Es gelingt ihm, seinen Chief von Mannys Qualitäten zu überzeugen. So kann Manny schließlich doch noch im Rennen um den Titel des "Anfängers des Jahres" antreten ...

