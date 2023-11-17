Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Der alte Indianer

FremantleStaffel 8Folge 9vom 17.11.2023
Folge 9: Der alte Indianer

42 Min.Folge vom 17.11.2023Ab 12

Auf ihrem Kontrollgang beobachtet Lani, wie einige Chumash-Indianer ein Totenbett für einen alten Mann namens "Augen, die auch nachts sehen" errichten. Der alte Mann liegt im Sterben und möchte seine letzten Stunden auf geheiligtem Boden verbringen. Mitch beobachtet das Ritual an einem öffentlichen Strand mit gemischten Gefühlen, doch vertreiben kann er die Indianer nicht. Ein guter alter Bekannter von Mitch tritt nämlich vehement für ihre Rechte ein: Anwalt Craig Pomeroy ...

Fremantle
