Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 18: Unter Quarantäne
42 Min.Folge vom 22.02.2025Ab 6
Als Mitch und Jordan einen Schwimmer namens Omar vor dem Ertrinken retten, ahnen sie noch nicht, dass ihnen jener Mann noch eine schlaflose Nacht bereiten wird. Kaum sind sie zurück in der Zentrale, erhalten sie die Nachricht, dass alle Baywatcher unter Quarantäne stehen - der Schwimmer hat sie möglicherweise mit einer tödlichen Krankheit angesteckt. Man führt gerade Tests mit Omar durch, und erst in ein paar Stunden wird das Ergebnis bekannt sein - Angst breitet sich aus ...
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
6
