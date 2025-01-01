Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Die Spur führt nach Alaska

Staffel 8Folge 19
Die Spur führt nach Alaska

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 19: Die Spur führt nach Alaska

42 Min.Ab 12

Die Juwelendiebe Robby und Leslie tauchen nach einem legendären Versteck ungeschliffener Smaragde. Als Robby mit den gesuchten Juwelen auftaucht, schlägt Leslie ihn bewusstlos, muss dann allerdings mitansehen, wie die Rettungsschwimmer ihn aus dem Meer ziehen. Schnell inszeniert sie einen Unfall, lässt sich von Hobie retten und in die Zentrale bringen, wo sie hört, dass Robby im Koma liegt. Hobie verliebt sich in Leslie und lädt sie zu einer Kreuzfahrt nach Alaska ein ...

