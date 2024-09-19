Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Traumschiff nach Alaska - Teil 2

FremantleStaffel 8Folge 22vom 19.09.2024
Traumschiff nach Alaska - Teil 2

Traumschiff nach Alaska - Teil 2Jetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 22: Traumschiff nach Alaska - Teil 2

41 Min.Folge vom 19.09.2024Ab 12

Nachdem sie dem Gangster Gavin nur mit knapper Not entkommen sind, machen Hobie und Leslie einen Gleitschirmflug über den Bergen von Alaska. Schon bald hetzt Gavin ihnen wieder hinterher. Hobie und Leslie fliehen vor ihrem schießwütigen Verfolger in eine Eishöhle, aus der sie jedoch nicht mehr herauskommen. Glücklicherweise sind Mitch und Cody in der Nähe, die den Kampf mit Gavin aufnehmen. Doch was keiner von ihnen weiß: Auch Leslie ist eine gesuchte Diebin ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Fremantle
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Alle 9 Staffeln und Folgen