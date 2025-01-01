Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 3: Taylor gegen Jack
42 Min.Ab 12
Vor Jahren absolvierte der Rettungsschwimmer Jack "J. D." Darius seine Ausbildung bei Baywatch, wechselte dann aber nach Daytona Beach. Nun ist er wieder da, um sich als Lieutenant zu bewerben. Seine Konkurrentin ist die ehrgeizige Taylor Walsh. Die Entscheidung soll fallen, wenn J. D. einige Tests absolviert hat. Als J. D. Skylar aus dem Wasser am Pier retten soll, ist er plötzlich wie gelähmt: Die Erinnerung an eine missglückte Rettung in Daytona raubt ihm alle Kräfte ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited