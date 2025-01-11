Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

FremantleStaffel 8Folge 5vom 11.01.2025
42 Min.Folge vom 11.01.2025Ab 6

Aprils Mutter Paige und ihr todkranker Bruder Charlie sind zu Besuch gekommen, weil Charlie an der Universität behandelt werden soll. Die Wissenschaftler erhoffen sich neue Erkenntnisse über die seltene Krebsart, die vor allem Kinder befällt.

