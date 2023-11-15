Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 7: Aus heiterem Himmel
42 Min.Folge vom 15.11.2023Ab 6
Jordan erfährt, dass ihre leibliche Mutter versucht, sie zu finden. Zunächst lehnt sie jede Begegnung kategorisch ab, doch Mitch gelingt es mit einem Trick, die beiden doch zusammenzubringen. Verwirrt stellt Jordan fest, dass ihre Mutter Rena eine Weiße ist. Rena bekommt endlich die Gelegenheit, Jordan die ganze Geschichte zu erzählen, warum sie ihr schwarzes Baby damals weggegeben hat. Und sie möchte ihre Tochter warnen: Rena hat eine tödliche, erblich bedingte Krankheit.
