StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 10vom 10.03.2025
26 Min.Folge vom 10.03.2025

Bernard schwitzt lustlos im Fitnessstudio. Doch dann erscheint die schöne Eva. Ja, sie zwinkert ihm sogar zu! Nun ist Bernards Ehrgeiz geweckt. Mit dem Heben viel zu schwerer Gewichte will er Eva beeindrucken. Als Bernard sich fast einen Bruch hebt, bemerkt er, dass Eva gar nicht ihn meinte, sondern Lloyd!

StoryZoo & Friends
