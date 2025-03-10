Bernard
Folge 13: Episode 13
27 Min.Folge vom 10.03.2025
Wer kennt das nicht: eben noch mit der Münze gespielt und im nächsten Moment muss man hilflos mit ansehen, wie sie in der Kanalisation verschwindet. In diesem Fall rollt das Hartgeld in einen Schacht der städtischen Untergrundbahn und konfrontiert Bernard mit einer ganz neuen Welt.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2006 BRB / Screen 21 / RG / M6 / EBS