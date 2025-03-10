Bernard
Folge 14: Episode 14
26 Min.Folge vom 10.03.2025
Bernard findet auf seiner Entdeckungstour durch den Dschungel ein seltsames Gefäss. Dieses entpuppt sich als Raumschiff und entführt ihn zum Mond. Die Mondbewohner begrüssen Bernard jedoch nicht all zu freundlich.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2006 BRB / Screen 21 / RG / M6 / EBS