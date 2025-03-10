Zum Inhalt springenBarrierefrei
StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 4vom 10.03.2025
25 Min.Folge vom 10.03.2025

Beim Joggen findet Bernard ein indianisches Amulett. Sobald er es berührt, scheint er den Zorn der Götter auf sich zu ziehen: Blitz und Donner, Autos und Vögel verfolgen ihn. Nur schwer kann sich Bernard von seinem Schatz trennen.

