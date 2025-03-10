Bernard
Folge 4: Episode 4
25 Min.Folge vom 10.03.2025
Beim Joggen findet Bernard ein indianisches Amulett. Sobald er es berührt, scheint er den Zorn der Götter auf sich zu ziehen: Blitz und Donner, Autos und Vögel verfolgen ihn. Nur schwer kann sich Bernard von seinem Schatz trennen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bernard
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2006 BRB / Screen 21 / RG / M6 / EBS