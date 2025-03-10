Bernard
Folge 9: Episode 9
26 Min.Folge vom 10.03.2025
Diesmal ist Bernard der Lehrer und versucht Lloyd als Pfadfinder auszubilden. Selbstsicher demonstriert Bernard seinem Schüler sein Können. Dumm nur, dass Bernard sich ungelenker anstellt als jeder Anfänger.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2006 BRB / Screen 21 / RG / M6 / EBS